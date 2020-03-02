На Закарпатье нашли мертвым 20-летнего пограничника

На теле мужчины есть огнестрельно ранение. Полиция ведет расследование по статье об умышленном убийстве, но рассматривает версию самоубийства.

В Закарпатской области обнаружили застреленным 20-летнего пограничника. Об этом сообщает mukachevo.net в понедельник, 2 марта.

Тело обнаружили в селе Деловое недалеко от границы с Румынией.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия были вызваны скорая помощь и сотрудники Национальной полиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего", - заявила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Полиция ведет досудебное расследование по статье об умышленном убийстве, но рассматривается версия о том, что военнослужащий совершил самоубийство во время несения службы.

В рамках уголовного производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что ранее в Киеве обнаружили мертвым бизнесмена. Речь идет об уроженце Кривого Рога Леониде Вульфе. В его руках якобы был найден пистолет-пулемет Скорпион, утверждают СМИ.

Также сообщалось, что в Донецкой области на рабочем месте застрелился налоговик. Сотрудник ГФС, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия, достал табельный пистолет и застрелился.

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