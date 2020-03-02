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В Украину запретили ввоз животных из Китая

Комментариев: 1
На территории Гонконга зафиксирован случай коронавируса у собаки. Животное жило в одном доме с инфицированным владельцем.
Запрещен ввоз животных из Китая
Запрещен ввоз животных из Китая
pixabay.com
 
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
 
"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.
 
В ведомстве уточнили, в частности, в Украину нельзя будет ввозить собак и кошек. 
Свое решение Госпродпотребслужба объясняет желанием “минимизировать риски заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19”. 
 
Ранее Министерство здравоохранения со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, коронавирус преодолел видовой барьер к человеку от другого промежуточного животного-носителя, это могло быть и домашнее, и дикое животное.
 
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Теги: животные, Китай, запрет, Госпродпотребслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    02.03.2020, 23:38
Оценка:  +7
xapi3mat
так шо? коты напчихали - это уже не шутка?
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