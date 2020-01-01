Итоги 02 марта: Европа под вирусом и брешь в Греции

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Заболевших COVID-19 в мире стало больше EPA/UPG

Количество зараженных COVID-19 в мире выросло в разы; в Грецию прорвались беженцы. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Больных в Европе COVID-19 стало больше в разы, Китай – выздоравливает

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире выросло в девять раз, по сравнению с числом случаев, регистрирующихся в КНР. За пределами Китая, на понедельник насчитывалось 8739 случаев заражения в 61 стране, 127 человек скончалось.

Наибольшее беспокойство у Всемирной организации здравоохранения вызывают: Южная Корея, Италия, Япония и Иран.

В Грецию прорвались более 100 тысяч беженцев

Почти 120 тысяч сирийских беженцев уже проникли на территорию ЕС. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, те оказались в ЕС переправившись через реку Мерич и по суше, проделав бреши в пограничной изгороди.

Накануне Греция попросила помощь в связи с наплывом беженцев на границе с Турцией. Агентство ЕС по охране границ Frontex направило в страну спецоборудование и офицеров.

Индексацию пенсий отложили

Власти решили пересчитать пенсии в сентябре. В Кабмине такой шаг объяснили “своим правом определять сроки индексации”.

По словам чиновников, пенсии после перерасчета в среднем вырастут на 216 гривен.

США договорились с Талибаном

Соединенные Штаты и радикальное движение Талибан подписали мирный договор, который предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана.

Вывод войск начнется немедленно и займет 14 месяцев. Америка планирует отменить санкции против членов организации к августу 2020 года.

Госдолг Украины сократился почти на миллиард долларов

По заявлению министерства финансов, за первый месяц текущего года госдолг Украины в долларовом эквиваленте сократился на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов.

Антимонопольный комитет начал расследование против Нафтогаза

Холдинг подозревают в искусственном завышении цен на газ для населения. По данным Комитета, Нафтогаз устанавливал тарифы для предприятий, что поставляют газ для нужд потребителей, выше тех, которые были на Украинской энергетической бирже и на европейских хабах.

В ответ на открытие Антимонопольным комитетом дела в Нафтогазе заявили, что лишь выполняют нормы постановления Кабмина по ценам на газ для населения.

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