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Обострение на Донбассе: ранены пять военных

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Сепаратисты за сутки 13 раз нарушили "тишину" из запрещенного минскими договоренностями оружия.
Двое военных ранены, трое получили боевую травму
Двое военных ранены, трое получили боевую травму
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты за сутки, 2 марта, 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников ранены, еще трое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

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"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Семь обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - из миномета калибра 120 мм;
  • в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • наряду с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики произвели шесть обстрелов позиций ВСУ:

  • дважды вблизи Орехового - из 120-мм миномета - 10 мин и произвели 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;
  • дважды в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм выпустили 31 мину;
  • дважды неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Накануне в Донецкой области сепаратисты обстреляли город Красногоровка из минометов калибра 120 мм, в результате чего местная жительница получила ранение. 

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Теги: Донбасс, Обстрел, Ранение, Ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Раненые в АТО, Операция объединенных сил
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