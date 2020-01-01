Обострение на Донбассе: ранены пять военных

Сепаратисты за сутки 13 раз нарушили "тишину" из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Сепаратисты за сутки, 2 марта, 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников ранены, еще трое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Читай также: Пенсионерка завещала деньги на лечение бойца: трогательная история

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Семь обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - из миномета калибра 120 мм;

в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

наряду с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики произвели шесть обстрелов позиций ВСУ:

дважды вблизи Орехового - из 120-мм миномета - 10 мин и произвели 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

дважды в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм выпустили 31 мину;

дважды неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Накануне в Донецкой области сепаратисты обстреляли город Красногоровка из минометов калибра 120 мм, в результате чего местная жительница получила ранение.

Читай также: Боевики на Донбассе накрыли минами мирное село

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.