Под Киевом мужчина подстрелил полицейского и избил другого
В городе Узин Киевской области неадекватный мужчина напал на прибывших на вызов полицейских, сообщает пресс-служба полиции в области.
Копы приехали на сообщение о домашнем насилии. Когда они приехали, дебошир начал материться в их адрес, а потом и вовсе начал стрелять.
Пуля попала участковому офицеру полиции в ногу. Тогда на место примчались еще двое копов. Им все же удалось задержать мужчину, но во время этого он успел избить одного из полицейских.
43-летнему злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Его будут судить сразу по двум статьям: "хулиганство" и "умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".
Как сообщалось, в Винницкой области мужчина с вилкой напал на копа. На требование остановиться правонарушитель не реагировал, тогда полицейский выстрелил вверх.
Ранее на Закарпатье мужчина с двумя ножами напал на полицейского. Поскольку на предупреждение злоумышленник не реагировал, полицейским пришлось осуществить предупредительные выстрелы.
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