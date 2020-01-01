Кинопремьеры недели: "Эмма" и "Свидание в Вегасе"

Главные премьеры кино в Киеве и Украине за неделю 2-8 марта 2020. С 5 марта 2020 года в кинотеатрах можно посмотреть четыре новые кинопремьеры.

Что смотреть в кино на этой неделе в Украине youtube.com

В кино покажут две франко-бельгийские комедии “Горячие мамочки” и “Я здесь”, британскую комедийно-драматическую ленту “Эмма”, украинскую комедию “Свидание в Вегасе”.

Горячие мамочки

Горячие мамочки / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Аксель Лаффрон

Актеры: Мари-Жозе Кроз, Виржини Ледуайен, Аксель Лаффон

Сесиль, Элиз и Соня - три сорокалетние подруги, которые вдруг осознали, что давно не живут полноценно, у них практически отсутствует личная жизнь. Вместе они отправляются в путешествие на Лазурный берег, чтобы немного развеяться, повеселиться и закрутить новые романы.

Женщины уверены, что смогут делать то, что раньше считали запретным и неправильным. По приезду они знакомятся с парнями, которые годятся им в сыновья. Фильм насыщен искрометным юмором, а герои постоянно попадают в курьезные ситуации.

Эмма

Эмма / фото: youtube.com

Жанр: комедия-драма

Режиссер: Отем де Уайлд

Актеры: Аня Тейлор-Джой, Джемма Уилан, Джош О’Коннор

Очередная экранизация мирового одноименного бестселлера Джейн Остин. Главная героиня - Эмма Вудхаус, молодая и успешная женщина. Она уверена, что как никто чувствует людей, поэтому ее хобби - объединять одинокие сердца в любящие пары. Однажды Эмма отговаривает свою подругу - Гарриет Смит выходить замуж за фермера, и советует отдать предпочтение викарию, мистеру Элтону.

Но Элтон влюбляется в саму сваху и получив отказ - уезжает. Тогда Эмме приходит мысль выдать замуж подругу за Фрэнка Черчилля. Что из этого получится, сможет ли сама Эмма найти личное счастье?

Свидание в Вегасе

Свидание в Вегасе / фото: yotube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Сергей Вейн

Актеры: Никита Бычков-Андриевский, Марина Дьяконенко, Эрик Робертс, Оля Полякова, Вадим Галыгин, Владимир Остапчук

Артем - харизматичный молодой человек, работающий менеджером в рекламном агентстве. Парень умеет втереться в доверие к клиентам, для этого он активно изучает их профили в социальных сетях. Вскоре Артему предстоит командировка в Лас-Вегас. По дороге он знакомится с Оксаной, которая, как окажется позже, является конкурентом Артема и должна подписать важный контракт вместо него.

Артем решает помешать девушке заполучить важного клиента. Он устраивает диверсию на самолете, и герои оказываются в Лос-Анджелесе. Чтобы добраться до Вегаса, паре придется пересечь всю Неваду, разбираться с полицией и множество других приключений.

Я здесь

Я здесь / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Эрик Лартиго

Актеры: Ален Шаба, Пе Ду-на, Бланш Гарден, Камилль Рутерфорд

Один из самых известных поваров Франции - Стефан знакомится в соцсетях с художницей Су, которая живет в далекой Корее. Герой решил не ограничиваться общением в Instagram, а приехать в Корею и пригласить Су на свидание.

Это путешествие в Сеул запомнится ему на всю жизнь. Приключения начинаются прямо в аэропорту, когда Стефан понимает, что Су не пришла его встретить. Но что ждет героя-любовника дальше, найдет ли он Су, и ответит ли девушка ему взаимностью.