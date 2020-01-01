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Пытки детей в одесском приюте "Свитанок": Детали

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Прокуратура вручила подозрение двум воспитателям приюта.
Областной приют для детей "Свитанок"
Областной приют для детей "Свитанок"
Скриншот

В понедельник, 2 марта, прокуратура Одесской области вручила подозрение двум воспитателям приюта “Свитанок“. Воспитанники данного учреждения в прошлом году заявили об издевательствах и пытках с их стороны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. 

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Как сообщается, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения.

Отметается, что дети заявляли об истязаниях не только со стороны работников приюта, но также и сотрудников ювенальной юстиции. Однако по сообщениям журналистов “Слідство.інфо“ правоохранители Одесской области не нашли доказательств их причастности к преступлениям.

Помимо этого, сообщалось, что к издевательствам над детьми могли быть причастны Владимир Жарчук и Вахтанг Трапаидзе. Однако, по словам детей, сотрудники правоохранительных органов даже не опросили данных лиц. 

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Полицейские утверждают, что провели служебное расследование после опубликованного материала “Жестокий рассвет“. В нем говорилось о том, что трое одесских полицейских ювенальной превенции Владимир Жарчук, Андрей Крецул и Вахтанг Трапаидзе могут быть причастны к избиению и издевательствам над детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 8 ноября прошли следственные действия в офисе охранного агентства “Центр“, которое фигурирует в уголовном производстве, открытом по факту пыток в областном центре социально-психологической реабилитации детей  (до 2018 года — приют “Свитанок“) 

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Теги: Одесса, Приют, Пытки, Издевательства, Дети
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