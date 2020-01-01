Пытки детей в одесском приюте "Свитанок": Детали

Прокуратура вручила подозрение двум воспитателям приюта.

В понедельник, 2 марта, прокуратура Одесской области вручила подозрение двум воспитателям приюта “Свитанок“. Воспитанники данного учреждения в прошлом году заявили об издевательствах и пытках с их стороны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Читай также: Издевательства над голыми пациентами в интернате: Идет следствие

Как сообщается, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения.

Отметается, что дети заявляли об истязаниях не только со стороны работников приюта, но также и сотрудников ювенальной юстиции. Однако по сообщениям журналистов “Слідство.інфо“ правоохранители Одесской области не нашли доказательств их причастности к преступлениям.

Помимо этого, сообщалось, что к издевательствам над детьми могли быть причастны Владимир Жарчук и Вахтанг Трапаидзе. Однако, по словам детей, сотрудники правоохранительных органов даже не опросили данных лиц.

Читай также: В Украине ввели штрафы за травлю в школе

Полицейские утверждают, что провели служебное расследование после опубликованного материала “Жестокий рассвет“. В нем говорилось о том, что трое одесских полицейских ювенальной превенции Владимир Жарчук, Андрей Крецул и Вахтанг Трапаидзе могут быть причастны к избиению и издевательствам над детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 8 ноября прошли следственные действия в офисе охранного агентства “Центр“, которое фигурирует в уголовном производстве, открытом по факту пыток в областном центре социально-психологической реабилитации детей (до 2018 года — приют “Свитанок“)

Читай также: В приюте Одессы подросток год насиловал младших детей

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.