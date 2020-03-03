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Жительница Новых Санжар рассказала, почему бросала камни в автобус

Комментариев: 4
Женщина рассказала, что к месту протестов пришла, чтобы забрать своего ребенка.
Женщина возмущена тем, что эвакуированные выходят на балкон курить. По ее мнению, они представляют опасность
Женщина возмущена тем, что эвакуированные выходят на балкон курить. По ее мнению, они представляют опасность
Скриншот

Жительница Новых Санжар рассказала, как приняла участие в протестах и почему бросала камни в автобус с эвакуированными из Китая. Женщина подчеркнула, что камни бросала не в автобус, а в правоохранителей. Об этом она рассказала в комментарии PavlovskyNEWS.

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Местная жительница рассказала, что на на месте протестов у переезда она оказалась после возвращения от свекрови. Женщина предположила, что там находится ее ребенок и решила его вернуть домой.

Почему в Киев не отвезли людей? Там есть специальные блоки. В Санжарах ничего нет - возмущается женщина

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“Я целенаправленно пошла за своим ребенком. Во время его поисков увидела автобусы и людей в костюмах специальной защиты. Я была перед автобусом, полицейские стали толкаться, брызгать газом. Мы как женщины взяли камни и бросали в них. Не в автобусы. Может, и в автобус попали. Тогда такая заваруха была“ - рассказала женщина. 

Мне только за маты стыдно, потому что были учителя и я опозорила своих детей. За бросание камней мне не стыдно - отметила она

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Женщине сейчас инкриминируют хулиганство. Штрафные санкции по данной статье составляют от 800 до 4 тыс грн. Сама местная жительница является матерью 5 детей, однако работы не имеет. Зарабатывает на жизнь тем, что “нанимается у людей“. 

Ранее сообщалось о том, что нарушителям порядка в Новых Санжарах готовят подозрения.

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Теги: Новые Санжары, камни
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Комментариев (5)
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sansantral    03.03.2020, 11:01
Оценка:  +1
sansantral
РЕАЛЬНАЯ ТП! обидно что быстро размножается
БРОКЕР2020    03.03.2020, 10:25
Оценка:  +2
БРОКЕР2020
мокр0щёлка прокремлёвская
Krom14    03.03.2020, 10:20
Оценка:  +15
Krom14
Местечковая Б... с кучей детей , за которыми х смотрит, позорище!
Letohradek    03.03.2020, 10:20
Оценка:  +5
Letohradek
Вот такие недоразвитые сначала выбрали тупого Зэ, а потом услышав от него о том, что он будет подселять зараженных вирусом, в дома, в качестве запугивания, пошли громить автобусы с прибывшими из Китая. У этой скотины нет мозга, только инстинкты способствующие оплодотворению!
Операторська    03.03.2020, 10:07
Оценка:  +13
Операторська
а в чиїй машині сидить? впаяти по вищому розряду! ще й кримінал відкрити за напад на поліцаїв!
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