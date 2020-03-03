Жительница Новых Санжар рассказала, почему бросала камни в автобус

Женщина рассказала, что к месту протестов пришла, чтобы забрать своего ребенка.

Женщина возмущена тем, что эвакуированные выходят на балкон курить. По ее мнению, они представляют опасность Скриншот

Жительница Новых Санжар рассказала, как приняла участие в протестах и почему бросала камни в автобус с эвакуированными из Китая. Женщина подчеркнула, что камни бросала не в автобус, а в правоохранителей. Об этом она рассказала в комментарии PavlovskyNEWS.

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Местная жительница рассказала, что на на месте протестов у переезда она оказалась после возвращения от свекрови. Женщина предположила, что там находится ее ребенок и решила его вернуть домой.

Почему в Киев не отвезли людей? Там есть специальные блоки. В Санжарах ничего нет - возмущается женщина

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“Я целенаправленно пошла за своим ребенком. Во время его поисков увидела автобусы и людей в костюмах специальной защиты. Я была перед автобусом, полицейские стали толкаться, брызгать газом. Мы как женщины взяли камни и бросали в них. Не в автобусы. Может, и в автобус попали. Тогда такая заваруха была“ - рассказала женщина.

Мне только за маты стыдно, потому что были учителя и я опозорила своих детей. За бросание камней мне не стыдно - отметила она

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Женщине сейчас инкриминируют хулиганство. Штрафные санкции по данной статье составляют от 800 до 4 тыс грн. Сама местная жительница является матерью 5 детей, однако работы не имеет. Зарабатывает на жизнь тем, что “нанимается у людей“.

Ранее сообщалось о том, что нарушителям порядка в Новых Санжарах готовят подозрения.

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