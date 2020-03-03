Офис президента раздал “слугам” шпаргалки для критики Кабмина

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Офис президента Украины раздал “слугам народа" документ-подсказку для аргументации претензий к Кабинету министров и руководителям силовых ведомств накануне внеочередного заседания Верховной Рады.

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Этот документ появился в распоряжении Нового времени.

В частности, в тексте документ сказано, что Кабинету министров сейчас нужна "тройная перезагрузка": политическая, структурная и кадровая.

Мы признаем достижения правительства - снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками (в частности, игорного бизнеса). Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина – провальную политику по промышленному производству, спад экспорта через стойку ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений, - сказано в документе.

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Кроме того, в подсказке указано, что Кабмин не справился с позитивными изменениями, а население не чувствует своего благосостояния и безопасности. Кроме того, подчеркивается, что правительство "не имеет четкой стратегии, как остановить падение промышленности" и не получило поддержки инвесторов.

У избирателей, с которыми мы встречаемся, есть впечатление, что политика украинского правительства ведется в интересах внешних кредиторов страны, а не в интересах народа. К сожалению, мы не имеем достаточно аргументов, которые могли бы опровергнуть это мнение, - сказано в документе.

“Слугам” указали, что нужно критиковать бездеятельность министров, из-за чего "целые отрасли остались или без присмотра государства".

Кроме того, нардепам подчеркнули, что нужно критиковать провальных министров.

Руководители ряда центральных органов исполнительной власти и служб, которые являются критически важными для наполнения бюджета, не показывают тот результат, который мог бы удовлетворить требования народа Украины. В частности, речь идет о таможенной службе. Куча людей "застряла" в социальных лифтах, и вместе с тем, правительство не может найти руководителей и специалистов для работы в ведомствах, - сказано в документе.

Также в документе говориться, что дозволено критиковать Офис генпрокурора и НАБУ за то, что эти органы не действуют в соответствии с "запросом общества на справедливость".

Президент неоднократно подчеркивал: никаких "неприкасаемых" у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько она работала в команде, насколько она близка к Президенту. Единственный критерий - честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда. На любой должности честность и порядочность должно сочетаться с профессионализмом и эффективностью. С теми, кто не готов соответствовать этим критериям - мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий, - сказано в документе.

Предложено также акцентировать, что ВР пыталась наладить сотрудничество Кабмина и силовиков, но это не привело к результату.

У нас нет цели отправить кого-то в отставку просто "чтобы отправить". Мы четко видим, где есть проблемы и наша цель - эти проблемы решить. Однако, если кто-то решит уйти - мы отнесемся к этому с пониманием. Новые политики отличаются от старых не возрастом и даже не местом получения образования. Они отличаются прежде всего тем, что не держатся за должности или мандаты. И находят в себе мужество признавать собственные ошибки и просчеты, - отметили в ОП.

В конце отмечается, что смена министров не будет означать "реванша старой политики", а должны прийти люди, которые "не воруют и не врут".

Напомним, Арахамия заявил, что Гончарук останется премьер-министром. Глава президентской фракции парламента прокомментировал слухи об увольнении главы Кабмина.

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