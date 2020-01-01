"Слуги" хотят разделить Министерство экономики и сельского хозяйства

Сейчас у министра не хватает времени заниматься обоими направлениями.

Во фракции “Слуга народа“ считают необходимым разделить должности министра экономического развития и министра сельского хозяйства. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, пишет РБК-Украина.

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По словам нардепа, из-за объединения страдает определенная отрасль, ведь сейчас у руководителя министерства нет времени заниматься этим направлением.

Вопрос не в персоналиях, а в целом в работе и в подходе. Потому что министр экономики и министр сельского хозяйства... не могут быть объединены эти министерства. Ведь руки не добираются у него, а еще и сельское хозяйство. То есть будет очевидно страдать какая отрасль от того, что у руководителя нет времени заниматься этим направлением. Поэтому мы будем обсуждать много вопросов. Первое - это разделение, кадровые изменения, - сказал парламентарий и добавил, что кадровые изменения точно состоятся.

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Для справки. При формировании нового состава Кабинета министров в августе 2019 года министерства экономики и агрополитики были объединены в одно ведомство, которое возглавил Тимофей Милованов.

Напомним, в последние недели в Украине распространяются слухи о грядущей отставке премьера Алексея Гончарука и ряда министров. 28 февраля стало известно, что на 4 марта президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента.

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