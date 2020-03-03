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На Закарпатье вор застрял в дымоходе и звал на помощь

Комментариев: 2
Вор попросил о помощи у охранников, когда самостоятельно не смог выбраться из дымохода, через который пытался сбежать.
Вора вытянули из дымохода спасатели
Вора вытянули из дымохода спасатели
Facebook, SENK
В поселке Солотвино Закарпатской области задержали вора, который пытался сбежать через дымоход камина, но застрял и звал на помощь, сообщается в Facebook местной охранной компании.
 

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Инцидент произошел на выходных в частном доме. Злоумышленник разбил дверь, но сработала сигнализация, которая напугала его. Но уже на следующий день, в воскресенье, в 5:30 утра он устроил повторное проникновение. Вор зашел в дом и порубил топором контрольную панель сигнализации. 
 
Несмотря на это сигнал уже поступил к пульту охраны, поэтому в считанные минуты экипаж охранников прибыл на место. 
 

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Хулиган сначала заперся от охранников на чердаке, а потом решил спрятаться и убежать через дымоход, но застрял там и позвал на помощь. Из дымохода его вытащили спасатели, после чего вора передали правоохранительным органам.
 

Напомним, на Волыни бывший священник пытался ограбить храм. Мужчину поймали на горячем, при попытке бегства он умудрился сломать себе ногу.

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Теги: кража, вор, Закарпатье, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    03.03.2020, 13:54
Оценка:  0
zadneprohodchik
монитор компа нужно было тоже уничтожить обязательно
WTF2wtf    03.03.2020, 12:57
Оценка:  +12
WTF2wtf
Дебилоид ... "порубил контрольную панель сигнализации топором".
Откуда чуваку знать, что уничтожение контрольной панели не отменяет прохождения сигнала тревоги )))
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