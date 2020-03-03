На Закарпатье вор застрял в дымоходе и звал на помощь
Вор попросил о помощи у охранников, когда самостоятельно не смог выбраться из дымохода, через который пытался сбежать.
В поселке Солотвино Закарпатской области задержали вора, который пытался сбежать через дымоход камина, но застрял и звал на помощь, сообщается в Facebook местной охранной компании.
Читай также: В Киеве мужчина вломился в магазин, чтобы поесть сладостейИнцидент произошел на выходных в частном доме. Злоумышленник разбил дверь, но сработала сигнализация, которая напугала его. Но уже на следующий день, в воскресенье, в 5:30 утра он устроил повторное проникновение. Вор зашел в дом и порубил топором контрольную панель сигнализации.
Несмотря на это сигнал уже поступил к пульту охраны, поэтому в считанные минуты экипаж охранников прибыл на место.
Читай также: В США вор проник в кафе, приготовил поесть и уснулХулиган сначала заперся от охранников на чердаке, а потом решил спрятаться и убежать через дымоход, но застрял там и позвал на помощь. Из дымохода его вытащили спасатели, после чего вора передали правоохранительным органам.
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Откуда чуваку знать, что уничтожение контрольной панели не отменяет прохождения сигнала тревоги )))