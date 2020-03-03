На Закарпатье вор застрял в дымоходе и звал на помощь

Вор попросил о помощи у охранников, когда самостоятельно не смог выбраться из дымохода, через который пытался сбежать.

В поселке Солотвино Закарпатской области задержали вора, который пытался сбежать через дымоход камина, но застрял и звал на помощь, сообщается в Facebook местной охранной компании.

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Несмотря на это сигнал уже поступил к пульту охраны, поэтому в считанные минуты экипаж охранников прибыл на место.

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