Дубилет анонсировал электронные больничные

Инициатива уже одобрена постановлением правительства Украины.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в ближайшее время бумажные больничные бланки заменят на электронные. По его словам, вместо того чтобы выписывать больничные на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи. Об этом он написал у себя в Facebook.

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Так, по словам Дубилета, когда больничные будут в электронной форме, подделать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать поддельные листы будет сложнее, так как теперь это будет контролироваться в единой электронной системе.

Вокруг больничных происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн , - написал Дубилет.

Также он отметил, что такая система поможет гражданам не посещать больницу отдельно, для того чтобы просто закрыть больничный лист. Врач поставит срок закрытия больничного по умолчанию и дополнительного визита пациента не потребуется.

Убираем лишнюю бюрократию. Информация в фонд и к работодателю передается автоматически, без долгого круговорота бумажных бланков, - отметил министр.

Скриншот facebook.com/dubilet

Он также отметил, что государство не потратит на внедрение данной системы ни копейки из бюджета, так как эту систему запустят на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что Дубилет внедрит в Кабмине детектор лжи.

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