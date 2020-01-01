Официально: В Украине зафиксирован первый случай коронавируса

В Черновецкой области зафиксирован первый случай коронавируса в Украине.

В Украине зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19. Об этом во время брифинга 3 марта сообщил заместитель здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко рассказал, что коронавирус подтвержден у мужчины в Черновецкой области. Он приехал на Буковину на автомобиле из Румынии. Ранее мужчина был в Италии, где происходили массовые заражения опасным вирусом.



“Он через КПП вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области тоже был дополнительно проведен температурный скрининг, также сообщили памятку о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, где был зафиксирован коронавирус. Семья, мужчина и женщина, самоизолировались. Через два дня у мужчины появились симптомы, которые могли свидетельствовать о наличии коронавируса. Он получил консультацию у семейного врача. 29 февраля появились симптомы, которые требовали дополнительной консультации. Во время медицинского осмотра были забраны анализы для исследования. Сегодня подозрение подтвердилось: случай коронавируса зарегистрирован в Украине“ - рассказал Ляшко.

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Медик также добавил, что эпидемиологи установили всех лиц, которые контактировали с заболевшим.



“Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции“, - отметил Ляшко.





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