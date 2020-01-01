“Будут новые лица”: Арахамия подтвердил зачистку Кабмина

Глава СН подтвердил, что Кабмин ждет реформация.

Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия подтвердил, что Верховная Рада планирует отправить некоторых министров в отставку.

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Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Он акцентировал, что радикальной перезагрузки не планируется, но кадровые перестановки будут уже вскоре.

Еще идут консультации. Но я думаю, что на данном этапе радикальной перезагрузки Кабмина не будет, но будет, какая-то реструктуризация. То есть будут новые лица, новые функции, новые должности. Назовем, наверное, это усилением Кабмина, - сказал Арахамия.

Он отметил, что в ближайшее время в Кабмине должны появиться 4-5 новых лиц. Арахамия также провел аналогию ситуации с бизнесом.

Каждый гражданин Украины - это акционер нашей большой страны, они выбирают совет директоров - в данном случае Раду. И если парламент, который нанял менеджеров, видит, что они не совсем выполняют те задачи, которые им ставили, или работают не с той скоростью, не с той эффективностью, то Рада вправе, и это ее обязанность перед акционерами, своевременно принимать управленческие решения, кадровые решения. Поэтому мы точно будем это делать, и я этого абсолютно не боюсь, - сказал он.

Арахамия отметил, что парламент может менять министров за период каденции три-четыре раза.

Конечно, хорошо сразу понять, сразу попасть в десятку, но если не получается и попали в семерку, надо планку не опускать, а наоборот, людей менять до тех пор пока не получится идеальный состав, - сказал он.

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Напомним, Офис президента раздал “слугам” шпаргалки для критики Кабмина. Появилась детальная информация.

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