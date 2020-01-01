На Черниговщине школьница забеременела от 58-летнего мужчины

Полиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании.

В Черниговской области полиция задержали 58-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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В понедельник, 2 марта, девочка обратилась за помощью к медикам в связи с беременностью. Несовершеннолетняя девочка рассказала сотрудникам полиции, что имела длительные интимные отношения с мужчиной, который годится ей в дедушки. Полиция подозревает в содеянном 58-летнего мужчину.

Мужчина сознался, что вступал в интимную связь с несовершеннолетней и дал признательные показания. Его задержали.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).

Напомним, ранее на Николаевщине подросток изнасиловал ребенка.

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