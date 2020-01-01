В Харькове лемур гулял по торговому центру
В одном из торговых центров Харькова заметили гуляющего по коридорам лемура. Видео с прогулкой мохнатого эмигранта с Мадагаскара опубликовали в социальных сетях очевидцы.
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На опубликованных кадрах видно, как животное бродит между торговыми точками, с интересом разглядывая окружение и посетителей торгового центра.
Известно, что кольцехвостый сбежал и расположенного в этом же ТЦ контактного зоопарка. Любопытного беглеца в скором времени поймали и вернули в живой уголок.
Напомним, это уже не первый случай, когда в этом торговом центре животные сбегают из контактного зоопарка и отправляются бродить по торговым залам. Ранее за этим были замечены две мартышки и львенок.
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