В Харькове лемур гулял по торговому центру

Кольцехвостый сбежал из контактного зоопарка и отправился на экскурсию по магазинам.

В одном из торговых центров Харькова заметили гуляющего по коридорам лемура. Видео с прогулкой мохнатого эмигранта с Мадагаскара опубликовали в социальных сетях очевидцы.

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На опубликованных кадрах видно, как животное бродит между торговыми точками, с интересом разглядывая окружение и посетителей торгового центра.

Известно, что кольцехвостый сбежал и расположенного в этом же ТЦ контактного зоопарка. Любопытного беглеца в скором времени поймали и вернули в живой уголок.

Напомним, это уже не первый случай, когда в этом торговом центре животные сбегают из контактного зоопарка и отправляются бродить по торговым залам. Ранее за этим были замечены две мартышки и львенок.

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