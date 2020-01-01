В Украине пока не будут отменять спортивные турниры из-за коронавируса
На данный момент в Украине не планируют отменять спортивные турниры и другие мероприятия из-за угрозы коронавируса. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский рассказал журналистам 3 марта, сообщает Интерфакс-Украина.
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“Не планирует. Пока“, - прокомментировал Бородянский.
Напомним, сегодня утром в Украине официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Опасный вирус нашли у мужчины, который прибыл в Черновецкой области на автомобиле из Румынии. Ранее он посещал Италию, где зафиксированы массовые заражения коронавирусом.
По состоянию на 2 марта, в Украине было зафиксировано 4 подозрения на коронавирус. Три - в Киеве, одно - в Черновецкой области.
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