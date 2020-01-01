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Боевики вывели танки из мест хранения под Луганском - ОБСЕ

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Луганские боевики нарушают договоренности об отводе тяжелого и наступательного оружия.
ОБСЕ насчитала 18 танков за пределами мест хранения
ОБСЕ насчитала 18 танков за пределами мест хранения
Фотоархив Минобороны

Оккупанты на Донбассе нарушают договоренности по размещению военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

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Отмечается, что в ежедневном отчете ОБСЕ от 2 марта говорится, что на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска) зафиксировано размещение 18 танков неустановленного типа, что нарушает договоренности о линии отвода.

Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности, - сообщили в штабе.

Напомним, на Донбассе опять обострение. Сепаратисты за сутки 13 раз нарушили “тишину“ из запрещенного минскими договоренностями оружия: ранены пять украинских военнослужащих.

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Теги: боевики, Луганск, Донбасс, ОБСЕ, СЦКК, штаб ООС, танки
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