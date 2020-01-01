Боевики вывели танки из мест хранения под Луганском - ОБСЕ

Луганские боевики нарушают договоренности об отводе тяжелого и наступательного оружия.

Оккупанты на Донбассе нарушают договоренности по размещению военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

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Отмечается, что в ежедневном отчете ОБСЕ от 2 марта говорится, что на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска) зафиксировано размещение 18 танков неустановленного типа, что нарушает договоренности о линии отвода.

Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности, - сообщили в штабе.

Напомним, на Донбассе опять обострение. Сепаратисты за сутки 13 раз нарушили “тишину“ из запрещенного минскими договоренностями оружия: ранены пять украинских военнослужащих.

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