Гончарук: Я никаких заявлений об отставке не писал

Премьер отметил, что не собирается в отставку.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что уже написал заявление об отставке.

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Об этом сообщает Голос України.

Он отметил, что никаких заявлений об отставке не писал, но информация о существенных кадровых изменениях в Кабмине является правдивой.

Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не написал. Также много знаю и слышал, очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с Президентом и парламентом, но на сегодня я больше ничего комментировать не хочу, - сказал премьер-министр.

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Отвечая на уточняющий вопрос о возможной отставке некоторых министров, глава Кабмина отметил, что сейчас действительно речь идет о серьезном усилении правительства.

Это командная инициатива, которая зависит от Президента и парламента. А какое будет окончательное решение, я пока не хотел бы комментировать, потому что оно еще обсуждается, - отметил он.

Напомним, Дубинский заявил об отставке Гончарука и назвал имя нового премьера. Нардеп Александр Дубинский озвучил перестановки, которые возможны в Кабмине.

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