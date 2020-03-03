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Гончарук: Я никаких заявлений об отставке не писал

Комментариев: 3
Премьер отметил, что не собирается в отставку.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
golos.com.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что уже написал заявление об отставке.

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Об этом сообщает Голос України.

Он отметил, что никаких заявлений об отставке не писал, но информация о существенных кадровых изменениях в Кабмине является правдивой.

Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не написал. Также много знаю и слышал, очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с Президентом и парламентом, но на сегодня я больше ничего комментировать не хочу, - сказал премьер-министр.

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Отвечая на уточняющий вопрос о возможной отставке некоторых министров, глава Кабмина отметил, что сейчас действительно речь идет о серьезном усилении правительства. 

Это командная инициатива, которая зависит от Президента и парламента. А какое будет окончательное решение, я пока не хотел бы комментировать, потому что оно еще обсуждается, - отметил он.

Напомним, Дубинский заявил об отставке Гончарука и назвал имя нового премьера. Нардеп Александр Дубинский озвучил перестановки, которые возможны в Кабмине.

 

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Теги: Гончарук, отставка, Кабмин
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    03.03.2020, 13:11
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
12:19 Дубинский заявил об отставке Гончарука и назвал имя нового премьера
Путин-Xyйло    03.03.2020, 13:11
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
12:19 Дубинский заявил об отставке Гончарука и назвал имя нового премьера
Путин-Xyйло    03.03.2020, 13:19
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
БМ глючит
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