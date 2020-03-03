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Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом украинца

Комментариев: 8
Стали известны подробности о первом случае заражения коронавирусом в Украине.
Народный депутат Михаил Радуцкий
Народный депутат Михаил Радуцкий
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У заболевшего коронавирусом украинца на данный момент нет осложнений в виде вирусной пневмонии, которая присуща коронавирусу. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп Михаил Радуцкий, сообщает Интерфакс-Украина. 

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"Сегодня в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтверждённый случай коронавируса в городе Черновцы. Больной, который 29 числа прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель и поэтому его сразу доставили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача", - рассказал Радуцкий.

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Нардеп подчеркнул, что пока у больного нет осложнений в виде вирусной пневмонии, которая присуща коронавирусу COVID-19.

"Этот случай подтверждён. Все делается четко по протоколу ВОЗ", - отметил Радуцкий.

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирус COVID-19 подтвержден у мужчины в Черновецкой области. Он вернулся в Украину на автомобиле из Румынии. Ранее украинец был в Италии, где происходили массовые заражения коронавирусом.

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Комментариев (8)
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ftb1    03.03.2020, 13:35
Оценка:  -7
ftb1
А лечить будут или забросают камнями?
WTF2wtf    03.03.2020, 13:37
Оценка:  +4
WTF2wtf
Видимо уже лечат.
Или хотите, как в Иране с больницами поступать???
psoi    03.03.2020, 13:13
Оценка:  +5
psoi
Он пока ехал, заразил самолет, аэропрот, таксиста, соседей по улийце….
WTF2wtf    03.03.2020, 13:34
Оценка:  +3
WTF2wtf
Его на своей тачке в самолет не пустили ...
WTF2wtf    03.03.2020, 13:36
Оценка:  +4
WTF2wtf
Или уже история другая и он уже летел?
До этого писали, что он на машине ехал
Huper!    03.03.2020, 13:07
Оценка:  +15
Huper!
Нахер ты сюда ехал. Страховка есть заграницей, лень было вызвать врача и перелся с температурой домой
Woodbrother    03.03.2020, 13:22
Оценка:  +4
Woodbrother
Температура при этой заразе поднимается очень быстро. Вполне возможно, что это случилось в самолете. Ну и что тогда делать ?
Huper!    03.03.2020, 13:41
Оценка:  +4
Huper!
Ну он же на машине из Румынии приехал, где его запаковали погранци. Уж не верится что ему вдруг резко на границе плохо стало. Скорее хотел просто домой побыстрее или новости не читал про эпидемию в Италии
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