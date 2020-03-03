Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом украинца

Стали известны подробности о первом случае заражения коронавирусом в Украине.

У заболевшего коронавирусом украинца на данный момент нет осложнений в виде вирусной пневмонии, которая присуща коронавирусу. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп Михаил Радуцкий, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Сегодня в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтверждённый случай коронавируса в городе Черновцы. Больной, который 29 числа прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель и поэтому его сразу доставили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача", - рассказал Радуцкий.

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Нардеп подчеркнул, что пока у больного нет осложнений в виде вирусной пневмонии, которая присуща коронавирусу COVID-19.



"Этот случай подтверждён. Все делается четко по протоколу ВОЗ", - отметил Радуцкий.



Напомним, сегодня стало известно, что коронавирус COVID-19 подтвержден у мужчины в Черновецкой области. Он вернулся в Украину на автомобиле из Румынии. Ранее украинец был в Италии, где происходили массовые заражения коронавирусом.

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