Гончарук призвал не поддаваться панике из-за коронавируса в Украине

Премьер-министр заверил, что ситуация находится полностью под контролем.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Он также отметил, что вспышка коронавируса в Украине была ожидаема. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

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“Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь“, - написал Гончарук.

Также Гончарук призвал украинцев сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине меняют правила приезда скорой из-за коронавируса.

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