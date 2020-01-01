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Гончарук призвал не поддаваться панике из-за коронавируса в Украине

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Премьер-министр заверил, что ситуация находится полностью под контролем.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
facebook.com/KabminUA

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Он также отметил, что вспышка коронавируса в Украине была ожидаема. Об этом он написал у себя в Telegram-канале

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“Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь“, - написал Гончарук.

Также Гончарук призвал украинцев сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине меняют правила приезда скорой из-за коронавируса.

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Теги: Гончарук, Коронавирус, Украина
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