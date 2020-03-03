В центре Одессы иностранец избил прохожего

Инцидент возник в ходе словесного конфликта.

Сотрудники Нацполиции оперативно задержали иностранного гражданина, который в центре Одессы жестоко избил незнакомца.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Копы установили, что ночью между иностранцем и незнакомым ему мужчиной возник словесный конфликт. В результате конфликта иностранец не сдержал агрессию и избил своего оппонента до потери сознания и скрылся. Скорую помощь и полицию вызвали прохожие.

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Правоохранители оперативно установили личность и задержали нарушителя. Им оказался 22-летний кавказец. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, под Киевом мужчина подстрелил полицейского и избил другого. Пуля попала участковому офицеру полиции в ногу. Позже дебошир избил другого полицейского, который прибыл на вызов.

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