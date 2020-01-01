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Порошенко проигнорировал вопрос о выходках сына на рэп-концерте

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Политик отказался комментировать инцидент.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
скриншот

Глава партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко проигнорировал вопрос о недавнем инциденте с участием его сына Михаила, который засветился на лондонском концерте российского рэпера Face.

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Соответствующее видео появилось на Телеграм-канале Pavlovsky News.

По информации блогера, сегодня экс-президент и народный депутат Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады отказался дать комментарий по поводу недавнего выступления его сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

Он решил проигнорировать вопросы касательно этой ситуации.

Напомним, в ГБР рассказали подробности допроса Порошенко. Бывшего президента допросили по делам о незаконном пересечении госграницы с поддельных документов и о злоупотреблении служебным положением.

 

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Теги: Порошенко, Михаил Порошенко, рэпер, концерт
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