Порошенко проигнорировал вопрос о выходках сына на рэп-концерте
Глава партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко проигнорировал вопрос о недавнем инциденте с участием его сына Михаила, который засветился на лондонском концерте российского рэпера Face.
Читай также: Сторонники Порошенко накинулись на Дубинского под зданием ГБР
Соответствующее видео появилось на Телеграм-канале Pavlovsky News.
По информации блогера, сегодня экс-президент и народный депутат Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады отказался дать комментарий по поводу недавнего выступления его сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне.
Он решил проигнорировать вопросы касательно этой ситуации.
Напомним, в ГБР рассказали подробности допроса Порошенко. Бывшего президента допросили по делам о незаконном пересечении госграницы с поддельных документов и о злоупотреблении служебным положением.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.