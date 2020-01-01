Власти устанавливают людей, с которыми общался зараженный коронавирусом

Украинские власти контактируют с румынскими коллегами, чтобы идентифицировал людей, с которыми контактировал заболевший.

Украинские власти разыскивают людей, с которыми контактировал зараженный коронавирусом житель Черновицкой области. Об этом сообщили в Черновицкой областной госадминистрации 3 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что Черновицкая ОГА контактирует с румынскими властями, чтобы определить людей, которые находились в самолете рядом в заболевшим мужчиной.



"Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они (зараженный и его жена) сидели, и установить контактные лица на борту самолета", - рассказал руководитель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.



Напомним, сегодня стало известно о первом случае коронавируса в Украине. Заболевание подтвердили у мужчины в Черновицкой области. Он приехал в Украину на машине из Румынии. До этого мужчина был в Италии, где происходили массовые заражения коронавирусом.

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