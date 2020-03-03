Коронавирус в Украине: 35 человек отправили на карантин

Мужчина, зараженный коронавирусом, контактировал с 35 людьми.

Мужчина, который стал первым инфицированным смертельным коронавирусом COVID-19 в Украине, контактировал еще с 35 людьми. Все они были доставлены на карантин в специальное медучреждение.

Читай также: Власти устанавливают людей, с которыми общался зараженный коронавирусом

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на Министерство здравоохранения и СНБО.

По предварительной информации, больной тесно контактировал со своей женой, которую также госпитализировали. На данный момент никаких признаков коронавируса у супруги пострадавшего не выявлено.

Читай также: Гончарук призвал не поддаваться панике из-за коронавируса в Украине

Было принято решение поместить всех пациентов на карантин в разные места во избежание паники среди местного населения. За ними будут следить медработники.

В Минздраве рассказали, что мужчина попал к врачам с температурой 37,2 и кашлем, а за помощью медиков он обратился самостоятельно.

Вызвал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу, - рассказали источники издания.

Напомним, стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом украинца. Стали известны подробности о первом случае заражения коронавирусом в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.