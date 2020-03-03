Коронавирус в Украине: 35 человек отправили на карантин
Мужчина, который стал первым инфицированным смертельным коронавирусом COVID-19 в Украине, контактировал еще с 35 людьми. Все они были доставлены на карантин в специальное медучреждение.
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Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на Министерство здравоохранения и СНБО.
По предварительной информации, больной тесно контактировал со своей женой, которую также госпитализировали. На данный момент никаких признаков коронавируса у супруги пострадавшего не выявлено.
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Было принято решение поместить всех пациентов на карантин в разные места во избежание паники среди местного населения. За ними будут следить медработники.
В Минздраве рассказали, что мужчина попал к врачам с температурой 37,2 и кашлем, а за помощью медиков он обратился самостоятельно.
Вызвал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу, - рассказали источники издания.
Напомним, стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом украинца. Стали известны подробности о первом случае заражения коронавирусом в Украине.
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