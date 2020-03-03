Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в Украине: 35 человек отправили на карантин

Комментариев: 1
Мужчина, зараженный коронавирусом, контактировал с 35 людьми.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
molbuk.ua

Мужчина, который стал первым инфицированным смертельным коронавирусом COVID-19 в Украине, контактировал еще с 35 людьми. Все они были доставлены на карантин в специальное медучреждение.

Читай также: Власти устанавливают людей, с которыми общался зараженный коронавирусом

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на Министерство здравоохранения и СНБО.

По предварительной информации, больной тесно контактировал со своей женой, которую также госпитализировали. На данный момент никаких признаков коронавируса у супруги пострадавшего не выявлено.

Читай также: Гончарук призвал не поддаваться панике из-за коронавируса в Украине

Было принято решение поместить всех пациентов на карантин в разные места во избежание паники среди местного населения. За ними будут следить медработники.

В Минздраве рассказали, что мужчина попал к врачам с температурой 37,2 и кашлем, а за помощью медиков он обратился самостоятельно.

Вызвал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу, - рассказали источники издания.

Напомним, стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом украинца. Стали известны подробности о первом случае заражения коронавирусом в Украине.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус в Украине, коронавирус, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
РАЗГЕЛЬДЯЙ    03.03.2020, 15:18
Оценка:  +4
РАЗГЕЛЬДЯЙ
В Киеве уже коронавирус
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь