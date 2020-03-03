Коронавирус в Украине: последние новости онлайн

В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса. Его подтвердили у мужчины в Черновцах, которые вернулся в Украину из Италии.

3 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине рассказал, что инфицированный прошел в аэропорту температурный скрининг. также ему выдали памятку с рекомендациями по самоизоляции, поскольку он был в странам, где зарегистрированы случаи Covid 19.

"Семья - мужчина и женщина - самоизолировались, буквально через два дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о возможности коронавирусной инфекции. Он по утвержденному алгоритму, по памятке самоизоляции, обратился к семейному врачу. Получил консультацию и продолжал выполнять рекомендации врача", - рассказал Ляшко.

По словам главного санврача, ночью 29 февраля к мужчине приехала скорая помощь, поскольку у него уже подозревали коронавирусную инфекцию. Пациента доставили в больницу, где провели лабораторные исследования.

Кроме того, сейчас с подозрением на коронавирус в Украине есть еще три человека – все они находятся в Киеве.

Как отметил, заместитель министра, "никаких экстремальных или происшествий не произошло" и министерство работает "в обычном штатном режиме".

"У нас отработан четкий алгоритм, что мы делаем, когда будет зафиксирована передача вируса внутри страны и когда будет зафиксировано распространение за пределы определенной административной территории - района, города, области", - заявил Ляшко.