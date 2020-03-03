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Коронавирус в Украине: последние новости онлайн

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Распространение коронавируса в Украине: Всё, что известно о ситуации в стране онлайн.
Украина пополнила список стран, где выявлен коронавирус
Украина пополнила список стран, где выявлен коронавирус
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Во вторник, 3 марта в Украине официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как рассказали в Минздраве, еще 29 февраля мужчину госпитализировали в городе Черновцы. Перед этим он посещал Италию, где сейчас наблюдается крупная вспышка этого вируса.

Редакция Bigmir)net отслеживает распространение инфекции в Украине и будет информировать своих читателей в режиме онлайн.

Коронавирус в Украине: последние новости онлайн

 

14:30

Мужчина, который стал первым инфицированным смертельным коронавирусом COVID-19 в Украине, контактировал еще с 35 людьми. Все они были доставлены на карантин в специальное медучреждение.

14:00

Украинские власти разыскивают людей, с которыми контактировал зараженный коронавирусом житель Черновицкой области.

“Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они (зараженный и его жена) сидели, и установить контактные лица на борту самолета“, - рассказал руководитель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

13:30

Глава "медицинского" комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий рассказал подробности о первом пациенте с коронавирусом в Украине.

На границе Украины санитарный контроль выявил у мужчины повышенную температуру и сухой кашель. Больного поместили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача".

"Были проведены тесты на грипп: на один и на второй. Они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории. Лаборатория в Киеве подтвердила случай коронавируса", - сказал депутат.

По словам Радуцкого, сейчас у больного нет осложнений в виде вирусной пневмонии.

13:27

Минздрав распорядился проводить массовые мероприятия в детских садах без участия родителей. Такие ограничения введены в связи с коронавирусом.

13:00

Правительство создало специальный интернет-сайт со всей актуальной информацией по коронавирусу - covid19.com.ua.

 

12:58

Гончарук призвал не поддаваться панике из-за коронавируса в Украине. Премьер-министр заверил, что ситуация находится полностью под контролем.

12:49

Скорая помощь будет приезжать по вызову на высокую температуру. Теперь у таких пациентов по умолчанию будут подозревать коронавирус. Такие планы озвучил заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер.

12:03

В Украине пока не будут отменять спортивные турниры из-за коронавируса. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

11:00

В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса. Его подтвердили у мужчины в Черновцах, которые вернулся в Украину из Италии.

3 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине рассказал, что инфицированный прошел в аэропорту температурный скрининг. также ему выдали памятку с рекомендациями по самоизоляции, поскольку он был в странам, где зарегистрированы случаи Covid 19.

"Семья - мужчина и женщина - самоизолировались, буквально через два дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о возможности коронавирусной инфекции. Он по утвержденному алгоритму, по памятке самоизоляции, обратился к семейному врачу. Получил консультацию и продолжал выполнять рекомендации врача", - рассказал Ляшко.

По словам главного санврача, ночью 29 февраля к мужчине приехала скорая помощь, поскольку у него уже подозревали коронавирусную инфекцию. Пациента доставили в больницу, где провели лабораторные исследования.

Кроме того, сейчас с подозрением на коронавирус в Украине есть еще три человека – все они находятся в Киеве.

Как отметил, заместитель министра, "никаких экстремальных или происшествий не произошло" и министерство работает "в обычном штатном режиме".

"У нас отработан четкий алгоритм, что мы делаем, когда будет зафиксирована передача вируса внутри страны и когда будет зафиксировано распространение за пределы определенной административной территории - района, города, области", - заявил Ляшко.

 

09:59

В Украине продают набор бактерий и варенье от коронавируса. Мошенники начали продавать “эксклюзивные лекарства”.

09:00

Как защититься от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для украинцев о том, как защититься от коронавируса. Информационный ролик появился на официальном YouTube-канале ведомства.

Так, для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 следует соблюдать стандартные рекомендации в сезон гриппа:

  • часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;
  • при кашле и чихании прикрывать рот и нос бумажным платком;
  • избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
  • не употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.
  • избегать объятий и рукопожатий;
  • избегать массового скопления людей;
  • реже трогать собственное лицо;
  • использовать перчатки, салфетки или одноразовые предметы при контакте с дверными ручками, кнопками лифтов и т.п.

Также в Минздраве отметили, что одноразовые медицинские маски не помогут здоровому человеку избежать заражения. Они нужны только тем, кто уже заразился, чтобы не распространять инфекцию дальше.

 

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Теги: коронавирус в Украине, коронавирус, Минздрав, COVID-19
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