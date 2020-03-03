Коронавирус в Украине: последние новости онлайн
Во вторник, 3 марта в Украине официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Как рассказали в Минздраве, еще 29 февраля мужчину госпитализировали в городе Черновцы. Перед этим он посещал Италию, где сейчас наблюдается крупная вспышка этого вируса.
Редакция Bigmir)net отслеживает распространение инфекции в Украине и будет информировать своих читателей в режиме онлайн.
Коронавирус в Украине: последние новости онлайн
Мужчина, который стал первым инфицированным смертельным коронавирусом COVID-19 в Украине, контактировал еще с 35 людьми. Все они были доставлены на карантин в специальное медучреждение.
Украинские власти разыскивают людей, с которыми контактировал зараженный коронавирусом житель Черновицкой области.
“Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они (зараженный и его жена) сидели, и установить контактные лица на борту самолета“, - рассказал руководитель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.
Глава "медицинского" комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий рассказал подробности о первом пациенте с коронавирусом в Украине.
На границе Украины санитарный контроль выявил у мужчины повышенную температуру и сухой кашель. Больного поместили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача".
"Были проведены тесты на грипп: на один и на второй. Они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории. Лаборатория в Киеве подтвердила случай коронавируса", - сказал депутат.
По словам Радуцкого, сейчас у больного нет осложнений в виде вирусной пневмонии.
Минздрав распорядился проводить массовые мероприятия в детских садах без участия родителей. Такие ограничения введены в связи с коронавирусом.
Правительство создало специальный интернет-сайт со всей актуальной информацией по коронавирусу - covid19.com.ua.
Гончарук призвал не поддаваться панике из-за коронавируса в Украине. Премьер-министр заверил, что ситуация находится полностью под контролем.
Скорая помощь будет приезжать по вызову на высокую температуру. Теперь у таких пациентов по умолчанию будут подозревать коронавирус. Такие планы озвучил заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер.
В Украине пока не будут отменять спортивные турниры из-за коронавируса. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса. Его подтвердили у мужчины в Черновцах, которые вернулся в Украину из Италии.
3 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине рассказал, что инфицированный прошел в аэропорту температурный скрининг. также ему выдали памятку с рекомендациями по самоизоляции, поскольку он был в странам, где зарегистрированы случаи Covid 19.
"Семья - мужчина и женщина - самоизолировались, буквально через два дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о возможности коронавирусной инфекции. Он по утвержденному алгоритму, по памятке самоизоляции, обратился к семейному врачу. Получил консультацию и продолжал выполнять рекомендации врача", - рассказал Ляшко.
По словам главного санврача, ночью 29 февраля к мужчине приехала скорая помощь, поскольку у него уже подозревали коронавирусную инфекцию. Пациента доставили в больницу, где провели лабораторные исследования.
Кроме того, сейчас с подозрением на коронавирус в Украине есть еще три человека – все они находятся в Киеве.
Как отметил, заместитель министра, "никаких экстремальных или происшествий не произошло" и министерство работает "в обычном штатном режиме".
"У нас отработан четкий алгоритм, что мы делаем, когда будет зафиксирована передача вируса внутри страны и когда будет зафиксировано распространение за пределы определенной административной территории - района, города, области", - заявил Ляшко.
В Украине продают набор бактерий и варенье от коронавируса. Мошенники начали продавать “эксклюзивные лекарства”.
Как защититься от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для украинцев о том, как защититься от коронавируса. Информационный ролик появился на официальном YouTube-канале ведомства.
Так, для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 следует соблюдать стандартные рекомендации в сезон гриппа:
- часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос бумажным платком;
- избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
- не употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.
- избегать объятий и рукопожатий;
- избегать массового скопления людей;
- реже трогать собственное лицо;
- использовать перчатки, салфетки или одноразовые предметы при контакте с дверными ручками, кнопками лифтов и т.п.
Также в Минздраве отметили, что одноразовые медицинские маски не помогут здоровому человеку избежать заражения. Они нужны только тем, кто уже заразился, чтобы не распространять инфекцию дальше.