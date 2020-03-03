Рабинович: Мы не позволили власти и Соросу продать украинскую землю!

Политическая партия «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» испортила Новый год власти и Соросу, не позволив продать украинскую землю. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель вышеназванной политической силы Вадим Рабинович во вторник, 3 марта, в кулуарах Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба.

«Мы испортили Новый год и «соросовской банде», и премьер-министру, который сегодня собирается в отставку, а вчера обещал покрыть наши долги за счет продажи украинской земли. На самом же деле деньги за продажу земли даже не собирались направлять в бюджет – только на Запад! Но пусть даже не мечтают продать нашу землю – пусть идут по правкам, а потом посмотрим, есть ли у них голоса!» – заявил политик.

Возвращаясь к вопросу отставки премьера Гончарука, Вадим Рабинович заметил, что всю возникшую ситуацию можно проиллюстрировать следующей фразой: «Барин приедет, барин нас рассудит».

«Слуги» ничего не знают! Сегодня в 19:00 на заседание их фракции приедет президент, и только тогда они будут решать, кого убирают, а кого назначают. У нас происходит повторение истории, когда в парламентско-президентской республике ни один парламентарий не знает о грядущих изменениях, в том числе в правительстве», – сообщил Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» напомнил, что он довольно молодой политик, поскольку пришел в нее после Майдана.

«Еще тогда я говорил: давайте выберем – у нас президентская республика или парламентская! Меня не слышали ни тогда, ни сейчас, поэтому сегодня у нас «шось такэ…» – с сожалением заметил народный депутат.

Вадим Рабинович настаивает на том, чтобы политикум наконец определился: нужен стране сильный президент или «подкрепленный» правительством, или же наоборот – не нужен президент, но нужен сильный парламент.

В качестве примеров парламентарий привел ряд европейских государств.

«Во Франции, например, сильный президент, который не должен каждые два часа советоваться с парламентом. В Германии канцлер Меркель опирается на решения парламента. Давайте и мы выберем! Лично я считаю, что Украина исторически – парламентская республика. Здесь никогда не было царя – был гетман, опиравшийся на казаков. И если вы назовете мне хотя бы одного президента Украины, который уходил со своей должности, провожаемый любовью народа, то схема с сильным единоличным лидером работает. Но у нас же всегда «Кучму геть!», «этого геть», «того геть» – бесконечный «геть». Мы, наконец, должны понять, что это дорога в никуда!» – резюмировал Вадим Рабинович.