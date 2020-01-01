"Ситуация под контролем": Скалецкая отреагировала на коронавирус в Украине

Министр здравоохранения заявила, что Украина полностью готова к вспышке коронавируса.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что медицинская система Украины сработала четко в ситуации появления коронавируса в стране. Также она заявила, что условия содержания соответствуют требованиям карантина, а врачи полностью готовы бороться с эпидемией. Об этом она написала у себя в Facebook.

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Так, по словам Скалецкой, ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденных алгоритмов.

Министр напомнила, что в Украине готово более 2 тыс боксов и около 12 тыс коек в инфекционных больницах. Также более тысячи врачей-инфекционистов и 5 тыс квалифицированных медицинских работников осведомлены о ситуации и знают свои обязанности в случае вспышки инфекции.

Скалецкая также призвала лиц, возвращающихся из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, следовать инструкциям и рекомендациям ВОЗ. При первых признаках ОРВИ обращаться к врачу и обязательно сообщать о стране, откуда вернулся человек.

Скриншот facebook.com/zoryana.chernenko

Напомним, ранее Гончарук призвал не поддаваться панике из-за коронавируса в Украине.

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