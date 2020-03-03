Украинцы отвечают коронавирусу мэмами: Реакция соцсетей
Сегодняшнее известие про коронавирус в Украине спровоцировало новую волну обсуждений в социальных сетях. Украинцы с юмором готовы встречать опасный вирус в нашей стране.
BigMir собрал лучшее из мэмов и постов в социальных сетях.
Житель Черновцов, активист Артем Жук решил разрядить обстановку и опубликовал шуточный репортаж из самого “эпицентра распространения коронавируса“.
Пользователи соцсетей иронизируют, что коронавирус распространяется через телефонную связь и вспоминают Гомера Симпсона.
Зато в столичных троллейбусах не страшно.
А СММщики харьковской пиццерии решили предложить клиентам “коронапиццу“. Правда своеобразную рекламу быстро удалили со страницы заведения.
Досталось и производителю пива “Корона“.
В маску одели и президента Владимира Зеленского
Напомним, 3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Инфекцию нашли у мужчины в Черновицкой области. Он приехал на Буковину на машине из Румынии. До этого украинец мужчина был в Италии, где происходили массовые заражения коронавирусом.
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