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Украинцы отвечают коронавирусу мэмами: Реакция соцсетей

Комментариев: 2
Как украинцы в соцсетях реагируют на коронавирус.
Украинцы шутят над коронавирусом
Украинцы шутят над коронавирусом
24 канал/Twitter

Сегодняшнее известие про коронавирус в Украине спровоцировало новую волну обсуждений в социальных сетях. Украинцы с юмором готовы встречать опасный вирус в нашей стране. 

BigMir собрал лучшее из мэмов и постов в социальных сетях.

Житель Черновцов, активист Артем Жук решил разрядить обстановку и опубликовал шуточный репортаж из самого “эпицентра распространения коронавируса“. 

Пользователи соцсетей иронизируют, что коронавирус распространяется через телефонную связь и вспоминают Гомера Симпсона.

Зато в столичных троллейбусах не страшно.

А СММщики харьковской пиццерии решили предложить клиентам “коронапиццу“. Правда своеобразную рекламу быстро удалили со страницы заведения.

Досталось и производителю пива “Корона“.

В маску одели и президента Владимира Зеленского

Напомним, 3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Инфекцию нашли у мужчины в Черновицкой области. Он приехал на Буковину на машине из Румынии. До этого украинец мужчина был в Италии, где происходили массовые заражения коронавирусом.

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Теги: Коронавирус, коронавирус в Украине, мэмы
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Комментариев (2)
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YSL    03.03.2020, 17:07
Оценка:  -2
YSL
Ничего , уже скоро будут отвечать градом камней.
Huper!    03.03.2020, 16:31
Оценка:  +7
Huper!
Нужно просто перестать кашлять
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