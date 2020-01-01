Резня под Киевом: известны детали поступка 14-летнего подростка

В реанимации оказался 5-летний мальчик.

Под Киевом 14-летний подросток изрезал двоюродную тетю и ее 5-летнего сына. Отец пострадавшего Святослав Козырев рассказа детали на своей странице в Facebook.

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По словам мужчины, подростка, который в Крюковщине Киево-Святошинского района напал с ножом и топором на двоюродного брата и тетку, зовут Арсений.

Хладнокровно убивал моего 5-летнего сына в собственном доме. Резал ножом, зажав в угол. Колол в грудь и в спину, в самое сердце! - пишет отец мальчика.

Виновной в трагедии мужчина считает мать мальчика - некую Елену Н. По его словам, женщина отправила мальчика жить к тете Юлии, когда ему было 13 лет.

В мой дом, к моему ребенку, которого он беспощадно убивал. А его мать вместо сочувствия и помощи ещё и открыто угрожала, в присутствии полиции и соседей! - отметил мужчина.

Он также отметил, что женщина после трагедии не посочувствовала. Наоборот, она начала угрожать его семье в присутствии копов.

В комментарии OBOZREVATEL отец мальчика рассказал, что его сын находится в реанимации одной из больниц.

Я с ним круглосуточно, - уточнил отец мальчика.

В то же время, полицейские сообщили журналистам, что парень на учете не состоял и в поле зрение полиции не попадал. Ведется следствие.

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Напомним, под Киевом школьник устроил резню: три человека в реанимации. Парень, которому надоели поучения тети, ножом и топором нанес ей множественные ранения и своему двоюродному 4-летнему брату, а позже и своей матери.

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