Анализы заболевшего коронавирусом украинца отправят в Лондон

Мужчина госпитализирован, находится в изоляции и под постоянным медицинским контролем.

Анализы госпитализированного в Черновцах гражданина Украины, у которого обнаружили коронавирус, отправят в лабораторию в Лондон. Это сделают для окончательного подтверждения болезни, а также для внесения в общемировую статистику распространения инфекции. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

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Стоит отметить, что зараженный коронавирусом мужчина, бригада скорой, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации. Жена больного как контактное лицо находится в самоизоляции у себя дома. За ней установлено медицинское наблюдение.

Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон, - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com/phc.org.ua

Напомним, ранее сообщалось, что Скалецкая отреагировала на коронавирус в Украине.

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