Бурмич: Если Рада не примет поправку о референдуме, люди устроят его самостоятельно

Если Верховная Рада не примет поправку о референдуме по рынку земли, народ устроит такой референдум под стенами Верховной Рады. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Анатолий Бурмич.

“Я не понимаю, почему в нынешних условиях, когда у нас есть внутренний и внешний кризис, экономический кризис, много недоразумений, нас заставляют спорить относительно веры, языка, места жительства, взглядов и героев - почему в таких условиях мы совершенно не обращаем внимание на мнения наших людей? А мысль проста - более 75% украинцев хотят определиться и самостоятельно сказать, хотят ли они рынка земли и какого рынка они хотят. Почему вы игнорируете этих людей?“ - возмутился парламентарий.

Он напомнил, что украинский народ заслуживает уважения и на то, чтобы его мнение услышали.

“Это же наш народ - трудолюбивый, умный, талантливый. Этот народ родил Хмельницкого, Сикорского, Королева, Антонова, Янгеля, отца и сына Патонов, врачей Шалимова и Амосова, Александра Довженко, Леонида Быкова, Богдана Ступку, великого учителя и педагога Василия Сухомлинского. Этот список я мог бы продолжать до вечера. Наш народ требует уважения к себе. Наш народ должен сказать свое слово - какого рынка он хочет и хочет его вообще. Мы должны его уважать“, - подчеркнул политик.

Народный депутат обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием не игнорировать народ.

“Вы, Дмитрий Александрович, говорили всегда, что вы хотите консолидировать общество и людей, вносить законы, которые объединяют, а не разъединяют. Законом о референдуме, а именно поправкой к закону о рынке земли, можно было бы объединить людей, вернуть доверие к власти. Игнорировать народ нельзя!“ - отметил оппозиционер.

Он подчеркнул, что украинский народ может самостоятельно провести референдум, если власть ему не будет способствовать.

“Когда мы пройдем четыре тысячи поправок, но не примем поправку о референдуме по рынку земли, эти люди могут провести референдум без нас - здесь, под стенами Верховной Рады“, - резюмировал Анатолий Бурмич.