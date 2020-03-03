Экс-командир “Айдара” Мельничук вышел на свободу

Радостную новость он лично сообщил в соцсети.

Бывший командир батальйона “Айдар” Сергей Мельничук вышел на свободу в Греции.

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Об этом он лично сообщил на своей странице в Facebook.

Сергей Мальничук, которого задержали на болгаро-греческой границе по запросу Интерпола России, уже на свободе. Он поделился трогательным видео, на котором обнимает самых родных.

Наконец-то свобода. РФ сфабриковала документы и направила их в Интерпол и он повелся на это. Но посольство Украины сработало. Адвокат направил вовремя все документы и вопрос решился, - сказал Мельничук.

Кроме того, Мельничук заявил о намерениях подавать в суд против российских телеканалов, которые вели пропаганду и разжигали вражду между Украиной и РФ. Экс-комбат "Айдара" заявил, что россияне - это преступники, а не журналисты, ведь они собирали разведданные на территории Украины.

Мельничук также рассказал о самом задержании.

Мне сказали, что я обвиняюсь в убийстве двух человек и больше на территории Ростовской области. Если они приписали Луганщину, где я воевал, к Ростовской области, то Россия показывает, что она аннексировала Луганскую область. А если Интерпол показывает, что они согласны с этим, то они нарушают свой Устав, - рассказал он.

Мельничук добавил, что знает о погибших людях около Луганска.

Если речь идет о тех журналистах, которые погибли под Луганском, то они были в составе преступной группировки "Батальон Заря". Когда шел бой, и я корректировал огонь артиллерии, я видел вооруженных людей. Возможно, возле них были журналисты, которые собирали разведывательную информацию, - сказал он.

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Напомним, экс-комбат “Айдара” заявил о задержании Интерполом на границе Греции. Сергей Мельничук сообщил, что его задержали на болгаро-греческой границе по запросу России.

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