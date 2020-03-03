В детсадах и школах Киева детям будут мерить температуру

Городские власти Киева принимают меры по профилактике распространения коронавируса.

Детям в садиках и школах Киева будут мерять температуру depositphotos.com

Всем воспитанникам столичных детских садов и школьникам Киева ежедневно будут измерять температуру. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Я поручил департаменту образования и здравоохранения КГГА организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ, - написал Кличко.

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Он также рассказал об остальных мерах, которые принимаются в Киеве для недопущения распространения коронавируса.

Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами, - сообщил Кличко.

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По его словам, в столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. По три - для взрослых и детей и одна - для беременных. На случай осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.

Кроме того, в столице организовали две специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Все скорые дезинфицируют дважды в день.

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Также столичная власть заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в аэропортах Киева. Таким образом, пассажирам, у которых обнаружат высокую температуру или признаки возможного заболевания, могут сделать тест на COVID-19 непосредственно в аэропорту.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Его во время поездки в Италию подхватил житель Черновцов.

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