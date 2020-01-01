Погода в Украине на 4 марта: Солнечно, на Западе дожди

На большей части Украины ожидается солнечная погода, на западе страны дожди.

Украине будет теплее, чем в Европе pixabay.com

Погода в среду, 4 марта, в Украине будет теплой и солнечной. На западе страны возможны дожди. В Карпатах ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +12 до + 15 градусов тепла, ночью от +4 до +6;

В Закарпатье температура днем составит от +5 до +7, ночью также.

На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +4… +6;

В центральных областях температура днем от +16 до +19, ночью от +4 до +6;

На востоке страны днем от +15 до + 18, ночью от +4 до +6;

На юге Украины днем от +14 до +19 градусов, ночью от +6 до +8;

В Крыму днем +17… +19, ночью +6… +8;

В Киеве днем +15… +17, ночь +5… +7.

По словам синоптика Натальи Диденко, 4 марта, в Украине будет теплее, чем в Европе.

Завтра - внимание! - у нас ожидается + 12 + 18 градусов, а на юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов. Ложкой дегтя окажется похолодание на крайнем западе до + 5 + 10 градусов и там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В Киеве завтра будет роскошный март, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше, как солнце захочет, - пишет Диденко.

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