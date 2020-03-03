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В Ровненской области священник торговал гранатометами из зоны АТО

Комментариев: 3
Настоятель храма продавал оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из зоны АТО.
Священника подозревают в продаже оружия
Священника подозревают в продаже оружия
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении настоятеля одного из храмов Ровненской области. По версии правоохранителей, мужчина торговал боеприпасами, которые были незаконно вывезены из зоны боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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“По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией“, - сообщили в спецслужбе.

Правоохранители установили, что из зоны АТО священник вернулся с оружием, и принялся сбывать его среди своих знакомых. В конспиративных целях, он оставлял закладки с оружием в подвалах жилых домов и промышленных зданиях в Ровно.

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Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов продажи священником ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила. За боеприпасы мужчина хотел получить более 40 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ, настоятелю храма сообщено о подозрении.



Напомним, в харьковском метро правоохранители задержали мужчину с гранатами.

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Теги: СБУ, оружие, боеприпасы, священник, Ровненская область
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Комментариев (4)
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толян04    03.03.2020, 18:42
Оценка:  -1
толян04
явно бес попутал,а если поп еще не того патриорхата .............................)))) )
Lyonya-Space    03.03.2020, 18:08
Оценка:  +7
Lyonya-Space
К сожалению, среди этих "служителей* божьих, дерьма полным полно...
MNI1957    03.03.2020, 17:43
Оценка:  -11
MNI1957
во имя отца сына и святого бендеры.аминь
Lyonya-Space    03.03.2020, 18:06
Оценка:  +7
Lyonya-Space
Даунито, лечись!
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