У зараженного коронавирусом украинца началась лихорадка

Состояние здоровья мужчины ухудшилось.

У зараженного коронавирусом жителя Черновцов наблюдается лихорадка. Между тем, пациента полностью изолировали от контактов с людьми. На данный момент за ним тщательно наблюдают врачи.

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Об этом заявила замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук в эфире 112-Украина.

Помимо прочего, Полищук сообщила, что на данный момент состояние мужчины врачи оценивают как стабильное.

У него лихорадка, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, то больница обеспечена, - сказала чиновница.

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Больной находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница. Врачи и средний медицинский персонал, которые в процессе работы вынуждены посещать изолированную палату, придерживаются всех требований защиты.

Напомним, заболевший коронавирусом в среднетяжелом состоянии, его жена - здорова. Врачи применяют симптоматическую методику лечения - как при обычном ОРВИ.

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