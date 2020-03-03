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У зараженного коронавирусом украинца началась лихорадка

Комментариев: 3
Состояние здоровья мужчины ухудшилось.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

У зараженного коронавирусом жителя Черновцов наблюдается лихорадка. Между тем, пациента полностью изолировали от контактов с людьми. На данный момент за ним тщательно наблюдают врачи.

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Об этом заявила замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук в эфире 112-Украина.

Помимо прочего, Полищук сообщила, что на данный момент состояние мужчины врачи оценивают как стабильное.

У него лихорадка, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, то больница обеспечена, - сказала чиновница.

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Больной находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница. Врачи и средний медицинский персонал, которые в процессе работы вынуждены посещать изолированную палату, придерживаются всех требований защиты.

Напомним, заболевший коронавирусом в среднетяжелом состоянии, его жена - здорова. Врачи применяют симптоматическую методику лечения - как при обычном ОРВИ.

 

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Теги: коронавирус в Украине, вирус, больной, лихорадка
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Комментариев (4)
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Boxerogos    03.03.2020, 18:43
Оценка:  0
Boxerogos
В гроб и в крематорий эту скотыняку пока он кучу других не заразил!Хотя,похоже что как раз заразил,в течении недели узнаем.
Alexsy    03.03.2020, 18:33
Оценка:  -2
Alexsy
Плохо под Тернополем молебны устраивали.
Может не зато молились?
Woodbrother    03.03.2020, 18:22
Оценка:  +3
Woodbrother
Его там лечат, или за ним только наблюдают ?
Василище    03.03.2020, 17:57
Оценка:  +3
Василище
Уморят...
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