Украинцы скупают медицинские маски: где можно купить дешевле

В аптеках защитные маски смели с полок практически во всех регионах Украины.

Украинцы массово скупают в аптеках медицинские маски после первого подтвержденного случая заражения коронавирусом в Украине. Несмотря на то, что маски не гарантируют защиту от вируса COVID-19, их все сложнее найти в аптечном ассортименте.

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Для начала стоить подчеркнуть, что медицинские маски НЕ спасают от коронавируса. Носить их рекомендуется людям, которые уже заражены респираторными заболеваниями, или тем, кто ухаживает за заболевшими. Здоровым людям носить маску нет смысла. В случае, если вы все же решили непременно приобрести защитную маску - рассказываем, где это будет дешевле.



В большинстве аптеках Киева и Одессы заявляют, что маски у них закончились, однако ожидаются новые поставки. При этом медики не сообщают, когда именно будет завоз “деликатесного“ товара. На сайтах аптек также глухо - сообщается, что масок нет в наличии.

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Чуть лучше дела обстоят в неспециализированных онлайн-магазинах и на аукционах. Так, на торговой площадке Prom.ua еще можно найти медицинские маски по адекватной цене, правда оптом. За упаковку в 50 трехслойных масок просят 600 гривен, то есть по 12 гривен за штуку. Можно приобрести и пачку поменьше - 10 штук за 150 гривен. Четырехслойные маски обойдутся чуть дороже - от 750 гривен за 50 штук. Но есть и варианты подороже - защитные маски Safe + Mask Economy фирмы Medicom стоят порядка 1 200 гривен (50 гривен за одну).





Еще дешевле маски можно найти на онлайн-аукционе OLX. Там предлагают приобрести их от 5 гривен за штуку при покупке оптом. Однако рекомендуем подбирать маски внимательно, так как далеко не все продавцы могут предоставить документы о качестве товара.

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Обращаем внимание читателей, что стоит быть осторожными при покупках в онлайн-магазинах. Помимо перекупщиков, в различных интернет-магазинах активизировались и откровенные мошенники, которые во время паники чувствуют себя, как рыба в воде. Так, на одном из порталов мы натолкнулись на предложение приобрести “антикоронавирусную маску“ почти за 900 гривен. В описании, естественно, не упоминается, как эта чудо-маска может защитить вас именно от коронавируса.

Для тех, кто уже приобрел маски, напоминаем рекомендации ВОЗ о том, как правильно использовать защитное средство.

Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску:

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом



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