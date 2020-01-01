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Врачи Черновцов рассказали, как лечат коронавирус

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Первый в Украине больной коронавирусом находится в стабильном состоянии, у него повышенная температура.
Пациент находится в изолированном боксе в инфекционном отделении
Пациент находится в изолированном боксе в инфекционном отделении
УНН
Госпитализированного с коронавирусом жителя Черновцов лечат жаропонижающими и антибактериальными препаратами, температура у него держится выше 37 градусов. Об этом рассказали в Черновицкой областной клинической больнице, пишет Укринформ во вторник, 3 марта.
 
 
"Ему проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. То есть, при повышенной температуре ему дают жаропонижающие лекарства. Противовирусные препараты он получает, подключили сегодня антибактериальные препараты. Аппетит и сон у пациента хорошее. По состоянию на 14:00 температура тела - 37,4 градуса", - сказала заведующая инфекционным отделением больницы Валентина Мендреску.
 
И.о. гендиректора областной больницы Сергей Цинтаро заверил, что в медучреждении есть необходимые лекарства.
 
"На данный момент состояние пациента стабильное, не является тяжелым. Он находится в изолированном боксе. За эти дни, как он у нас, ухудшение состояния не наблюдается", - сказал медик.
 
Напомним, заразившийся коронавирусом украинец прибыл из Италии в конце февраля.
 

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Теги: вирусы, Черновцы, Больница, лечение, врачи, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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