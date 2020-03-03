Помогают ли маски от коронавируса: Развенчание мифа

Защитные медицинские маски превратились в ходовой товар. Но есть ли от них польза?

С распространением эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае защитные маски стали предметом первой необходимости. А по мере того, как инфекция распространилась за пределы Поднебесной, повышенный спрос на медицинские маски появился и в других странах, в том числе и в Украине.

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Несмотря на быстро растущий спрос со стороны населения, медики ставят под сомнение эффективность марлевых масок как средства защиты от вирусов. Рядовые обыватели просто не понимают, для чего такие маски изначально предназначены и как правильно ими пользоваться.

Редакция Bigmir)net собрала в этой статье основную информацию о том, как же следует пользоваться медицинскими масками, и почему они не помогут защититься от вируса.

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Что такое медицинская маска?

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В первую очередь следует отметить, что защитные медицинские маски бывают двух типов – респираторы и собственно марлевые повязки.

Среди медицинских масок, доступных населению, лучшей преградой для вирусов является респиратор №95. Такая маска не защитит дыхательные пути от вредных газов, но остановит инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем.

Именно такие маски-респираторы носят медики, когда работают с людьми с инфекционными заболеваниями. Эта маска имеет вшитый фиксатор для носа и фильтр, не позволяющий даже крошечным частицам влаги попадать в нос или рот. Она надежно крепится на лице, исключая проникновение капель под маску.

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Разумеется, защитить от вируса респиратор может лишь в том случае, если его правильно использовать. К сожалению, обыватель необходимыми для этого знаниями и навыками не обладает.

Что же касается второго типа масок – хирургических марлевых повязок – то их эффективность близка к нулю даже при правильном использовании. Хирургическая маска, состоящая из двух слоев марли и крепящаяся на голове при помощи резинок или завязок, дешева и доступна, а потому наиболее популярна у населения.

Изначально такая маска предназначена для хирургов и других медработников с целью защитить пациента от вирусов и бактерий, присутствующих в дыхании самого врача, что актуально при проведении хирургических операций, например. Также она может защитить врача от брызг крови и других биологических жидкостей, которые могут попасть на лицо врача при проведении медицинских процедур.

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То есть это не более чем грубый барьер для крупных капель. Но при этом марля пропускает микроскопические аэрозольные капли, поэтому как защита от вирусов она бесполезна. К тому же марлевые маски неплотно прилегают к лицу, из-за чего вирус может попасть в дыхательные пути, просто миновав маску “в обход“.

Следует отдельно акцентировать внимание на том, что для защиты от вируса совершенно бесполезно использовать строительные маски и респираторы. Они рассчитаны на защиту от пыли, но не от вирусов.

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Следует ли носить маску, чтобы защитить себя?

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Если вы очень боитесь заразиться коронавирусом или другой инфекцией, то лучше отдать предпочтение маске-респиратору. Впрочем, даже марлевая маска – это лучше, чем ничего. Но лишь при условии, что вы правильно ее используете. В противном случае она скорее поспособствует вашему заражению, нежели защитит.

Правила использования защитной медицинской маски:

Перед тем как взять маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или тщательно вымойте их с мылом. Надев маску, убедитесь, что она плотно прилегает к коже, не оставляя нигде ни малейшего зазора между лицом и маской. Не прикасайтесь к маске во время использования. В случае контакта с ней обязательно обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом. Едва маска станет сырой, ее незамедлительно нужно заменить новой. Повторное использование защитных масок категорически недопустимо. Снимать маску нужно, держась за резинки сзади и не прикасаясь к ее передней части. Снятую маску следует сразу же выбросить в закрывающийся контейнер для отходов, а руки – обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом.

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Если нарушить хотя бы один из этих пунктов, весь смысл использования защитной медицинской маски будет сведен к нулю. К тому же вирус может проникнуть в организм через слизистую глаз и свежие ранки на коже, поэтому без защитных очков и спецкостюма эффективность маски (даже респиратора) также будет околонулевой.

И тем не менее Всемирная организация здравоохранения, а вместе с ней и все медики планеты настаивают на том, что маски целесообразно надевать тому, кто сам заражен и не хочет заразить окружающих. А вот при повседневном ношении в общественных местах с целью не заразиться самому маска малоэффективна, в том числе из-за невозможности строго соблюдать правила ее ношения.

В заключение следует добавить, что для снижения риска подхватить вирусную инфекцию важно не столько использовать защитную маску, сколько постоянно держать в чистоте руки и поверхности, с которыми приходится взаимодействовать. Т.е. их нужно регулярно мыть дезинфицирующими средствами или хотя бы мылом. При этом категорически нельзя прикасаться руками к лицу, особенно к губам, носу и глазам.

Синьхуа

Напомним, Минздрав дал рекомендации, как защититься от коронавируса. Медики советуют придерживаться стандартных правил поведения в сезон гриппа.

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