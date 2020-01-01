Контактировавший с больным коронавирусом таможенник изолирован
Таможенник, который контактировал с заболевшим коронавирусом украинцем, находится под наблюдением врачей. На данный момент у него нет симптомов заболевания. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба Новой таможни.
Отмечается, что инспектор таможенного поста Порубное, который осуществлял досмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске.
"По состоянию на сегодня, у него нет никаких симптомов заболевания", - говорится в сообщении.
Однако, для минимизации возможных рисков, таможенник будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель.
Смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находится под наблюдением медиков.
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Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах. После этого в школах и ВУЗах Черновцов усилили меры безопасности.
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