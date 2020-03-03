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В Кабмине пояснили провал реализации ассоциации с ЕС

Комментариев: 1
В правительстве уверяют, во время подсчета коэффициента евроинтеграции Украины не были учтены последние изменения.
На показатель также повлияли выборы
На показатель также повлияли выборы
РБК-Украина
 
Низкий показатель евроинтеграции связан с выборами и ускорением законодательной работы только в последние месяцы, рассказал и.о. генерального директора правительственного офиса по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции Алексей Генчев, пишет ЕП.
 
"Конечно, на работу повлиял фактор выборов, и это вполне обычный процесс", - рассказал он.
 
Еще чиновник отметил, что нынешний показатель выполнения СА является несколько заниженным, поскольку значительная часть необходимых изменений была принята в последние дни.
 
"Состоялась ситуация, когда в начале января, тогда как сводился баланс для расчета прогресса по Соглашению, часть изменений просто не была учтена", - пояснил он.
 
Еще одна причина - в прошлом году было выполнено около 20% работы за следующий год. 
 
"Поэтому говорить о низких показателях евроинтеграционной работы прошлого года - это в определенной степени спекуляция", - добавил он.
 
 
Перед Новым годом в ЕС рассказали, где Украине еще нужно поработать для евроинтеграции.

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Теги: ЕС, Кабмин Украины, Евроинтеграция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krotol2    03.03.2020, 19:51
Оценка:  -3
Krotol2
Провал за провалом.А там глядишь и днище пробито.
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