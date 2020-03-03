В Кабмине пояснили провал реализации ассоциации с ЕС

В правительстве уверяют, во время подсчета коэффициента евроинтеграции Украины не были учтены последние изменения.

На показатель также повлияли выборы РБК-Украина

Низкий показатель евроинтеграции связан с выборами и ускорением законодательной работы только в последние месяцы, рассказал и.о. генерального директора правительственного офиса по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции Алексей Генчев, пишет ЕП.

"Конечно, на работу повлиял фактор выборов, и это вполне обычный процесс", - рассказал он.

Еще чиновник отметил, что нынешний показатель выполнения СА является несколько заниженным, поскольку значительная часть необходимых изменений была принята в последние дни.

"Состоялась ситуация, когда в начале января, тогда как сводился баланс для расчета прогресса по Соглашению, часть изменений просто не была учтена", - пояснил он.

Еще одна причина - в прошлом году было выполнено около 20% работы за следующий год.

"Поэтому говорить о низких показателях евроинтеграционной работы прошлого года - это в определенной степени спекуляция", - добавил он.

Перед Новым годом в ЕС рассказали, где Украине еще нужно поработать для евроинтеграции.

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