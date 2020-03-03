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1,25 млн грн максимум: Кабмин ограничил зарплаты в госкомпаниях

Комментариев: 2
Ограничительные меры введены отдельным постановлением правительства.
Кабмин установил верхнюю планку зарплат для чиновников
Кабмин установил верхнюю планку зарплат для чиновников
пресс-служба НБУ

Размер заработной платы руководителей государственных предприятий и учреждений не должен превышать 1,25 млн грн в месяц.

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Такое постановление было обнародовано на сайте Кабинета министров во вторник, 3 марта, хотя документ датируется еще 5 февраля.

Месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1250 тыс. гривен, - говорится в документе.

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Также предусматривается, что максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения членов наблюдательных советов государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, будет зависеть от среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности предприятия.

Он будет колебаться от 5 средних зарплат на предприятиях с годовым оборотом до 1 млрд грн до 22 средних зарплат на предприятиях с оборотом более 20 млрд грн.

Напомним, ранее премьер Гончарук заявил, что разобрался с премиями в Кабмине и пообещал, что “зоопарка“ с гигантскими зарплатами у чиновников больше не будет. Заработную плату чиновников Кабмина привяжут к средней зарплате в Украине.

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Теги: Кабмин, зарплата, государственные предприятия, чиновники
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Комментариев (3)
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ЛежатьБандера    03.03.2020, 20:11
Оценка:  -1
ЛежатьБандера
Это уже Пэрэмога?Или ещё нет?Хихихихихихихихихихихи!
Путин-Xyйло    03.03.2020, 20:01
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
У главы всемирного банка зарплата 500 тысяч баксов в год, т.е.примерно 1 млн грн в месяц, что на 250 тысяч меньше! Лошара.
Путин-Xyйло    03.03.2020, 20:01
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
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