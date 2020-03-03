В Раде готовятся выразить недоверие генпрокурору

На сайте парламента появился соответствующий проект постановления, на профильном комитете уже обсудили работу Рябошапки. В Слуге народа заявляют, что для отставки хватит голосов.

В Верховной раде Украины появился текст проекта постановления №3154 О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР во вторник, 3 марта.

Авторы проекта отмечают, что существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности.

"Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом", - указано в документе.

Отмечается, что предложение об отставке генпрокурора инициировано 158 нардепами.

"Выразить недоверие генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу, что влечет его отставку с должности. Это постановление вступает в силу с момента его принятия", - указано в проекте.

На данный момент документ обрабатывается в комитете.

Тем временем нардеп от фракции Слуга народа Александр Качура в комментарии ЛБ заявил, что в парламенте есть голоса для отставки Рябошапки.

По его мнению, отставку генпрокурора поддержат, потому что не реализован запрос общества на справедливость.

"Я думаю, что большая вероятность отставки. И в других фракциях тоже есть голоса. Если у нас во фракции кто-то сомневается, то в других голоса есть", - отметил парламентарий.

По словам Качуры, в каждой фракции недовольны работой генпрокурора.

Нардеп также заявил, что на профильном комитете обсуждали, что Рябошапка не справляется со своими обязанностями, поскольку еще не переданы в суд некоторые дела.

"За пять месяцев работы генерального прокурора, даже больше, не были доведены до логического завершения те дела, которые могли бы быть переданы в Высший антикоррупционный суд. Поэтому народные депутаты стали недовольны его работой, именно это стало причиной регистрации постановления", - объяснил он.

При этом, по мнению Качуры, сейчас отставки главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника не будет, поскольку нет соответствующей процедуры.