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Зеленский в Новых Санжарах объявит об отставке Скалецкой - нардеп

Комментариев: 7
Депутат из Слуги народа Александр Дубинский заявил, что на место Скалецкой обсуждалась кандидатура Емца.
Дубинский анонсировал визит Зеленского в Новые Санжары
Дубинский анонсировал визит Зеленского в Новые Санжары
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в среду побывает в Новых Санжарах Полтавской области, где может объявить об отставке министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Об этом во вторник, 3 марта, журналистам сказал депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский, передает УНН.

"Может быть уволена госпожа Зоряна Скалецкая. Неизвестно, будет ли объявлено этом сегодня, или это будет объявлено завтра во время визита президента в Новые Санжары Полтавской области, где будут освобождены люди, находящиеся в карантине, и именно там, возможно, произойдет это увольнение. Но я знаю, что обсуждается назначение господина Емца на должность министра здравоохранения", - сказал Александр Дубинский.

Тем временем в Офисе президента о предстоящей поездке Зеленского в Полтавскую область пока не сообщали.

Напомним, что Скалецкая сообщила в пятницу, 21 февраля, о заселении в медцентр МВД Новые Санжары, где проходят обсервацию эвакуированные из Китая. 

Ранее сообщалось, что президент Зеленский приедет на инициированное им внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта. Об этом заявил его парламентский представитель Руслан Стефанчук.

Накануне стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 февраля, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

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Теги: Минздрав, отставка, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Зоряна Скалецкая
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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WTF2wtf    03.03.2020, 21:26
Оценка:  +4
WTF2wtf
Эта истеричка Дубинский уже конкретно достал своим повсеместным срачем ...
Он решил лавры Рабиновича по срачу себе забрать?
Только этого Дубинского уже намного больше, чем Рабиновича стало
bertal    03.03.2020, 20:41
Оценка:  -9
bertal
Как Вы думаете сколько от гриппа умирает ежегодно в миллиардных странах, один или два человека? Тысячи каждый год! Хорош поднимать панику
bertal    03.03.2020, 20:42
Оценка:  -10
bertal
Не успел написать , у меня уже стоят минусы, админы вы дебилы
Boxelohos    03.03.2020, 20:53
Оценка:  +6
Boxelohos
Если бы админы этим занимались, то Антибес уже давно был бы забанен.
WTF2wtf    03.03.2020, 21:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
Админы? Здесь? ))))
Тут давно на все конкретно забили, владелец на ресурса похоже жестко экономит на писаках и на законы Украины ему давно плевать (он сам давно в россии прячется) ...
Евроскептик    03.03.2020, 21:25
Оценка:  -4
Евроскептик
Сколько в Украине от гриппа умерло?Десятки.А сколько в Китае-тысячи.И миллиардеры теряют свои миллиарды из за глупой паники?наверное,что то особенное есть в этом конкретном коронавирусе.
WTF2wtf    03.03.2020, 21:27
Оценка:  +3
WTF2wtf
Смертность раза в 3 выше вроде, чем от гриппа ... ну и это просто новый вирус, от которого еще нет имунитета
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