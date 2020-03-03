Зеленский в Новых Санжарах объявит об отставке Скалецкой - нардеп

Депутат из Слуги народа Александр Дубинский заявил, что на место Скалецкой обсуждалась кандидатура Емца.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду побывает в Новых Санжарах Полтавской области, где может объявить об отставке министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Об этом во вторник, 3 марта, журналистам сказал депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский, передает УНН.

"Может быть уволена госпожа Зоряна Скалецкая. Неизвестно, будет ли объявлено этом сегодня, или это будет объявлено завтра во время визита президента в Новые Санжары Полтавской области, где будут освобождены люди, находящиеся в карантине, и именно там, возможно, произойдет это увольнение. Но я знаю, что обсуждается назначение господина Емца на должность министра здравоохранения", - сказал Александр Дубинский.

Тем временем в Офисе президента о предстоящей поездке Зеленского в Полтавскую область пока не сообщали.

Напомним, что Скалецкая сообщила в пятницу, 21 февраля, о заселении в медцентр МВД Новые Санжары, где проходят обсервацию эвакуированные из Китая.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский приедет на инициированное им внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта. Об этом заявил его парламентский представитель Руслан Стефанчук.

Накануне стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 февраля, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet