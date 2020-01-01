Скалецкая рассказала о запасе защитных масок в Украине

Маски будут проверены на соответствие безопасности, а затем направлена для защиты медработников.

В Украине в госрезерве есть 10 миллионов медицинских масок, которые передадут медикам после проверки. Об этом заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая во вторник, 3 марта.

"У нас есть в госрезерве 10 млн масок. На сегодня по ним, собственно, готовится заключение, насколько эти маски могут использоваться, насколько они соответствуют безопасности и могут безопасно выполнять свою функцию безопасности и защиты. Если такие маски будут иметь такие выводы - они тоже из госрезерва будут переданы для защиты медицинских работников в том числе", - сказала министр.

Напомним, что ранее Минздрав сообщил последние новости по коронавирусу в Украине. Ситуацию контролируют эпидемиологи. Инфицированный контактировал менее чем с 10 людьми. В случае внутренней передачи вируса будет введен карантин. До спада заболеваемости Минздрав призывает придерживаться мер профилактики.

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