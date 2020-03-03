Гончарук просит суд запретить ВР его отставку

ОАСК заявил, что премьер-министр просит суд запретить председателю Верховной Рады рассматривать вопрос о его отставке. У Гончарука это отрицают.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук просит Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретить включать вопрос о его отставке в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта. Об этом вечером во вторник, 3 марта сообщила пресс-служба суда.

"Истец просит суд запретить председателю ВРУ Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВРУ 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и / или увольнения кого-либо из членов правительства, а также запретить внесение на голосование ВРУ повестку дня, в которой содержится вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и / или увольнения кого-либо из членов Кабмина", – сказано в сообщении.

Среди других требований заявителя – запретить спикеру Рады вносить на голосование народных депутатов Украины или с помощью электронной системы вопрос об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и членов правительства, а также объявлять результаты голосования по этому вопросу.

Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска, добавили в ОАСК.

В то же время пресс-секретарь Гончарука Диана Давитян назвала это фейком и не исключила, что истец может быть тезкой премьер-министра, передает ЛБ.

Тем временем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции, заявил, что Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Разумков подтвердил на заседании фракции, заявление уже поступило в парламент", - заявил источник.

Также отмечается, что заявление Гончарука, по словам Разумкова, уже поступило в Верховную Раду.

Накануне стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 февраля, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. По данным СМИ, новым премьер-министром в среду может быть избран нынешний вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль.

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