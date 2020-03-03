Сообщение об иске Гончарука пропало с сайта суда
С сайта Окружного админсуда Киева исчезла публикация об иске премьер-министра Алексея Гончарука насчет запрета председателю Верховной Рады отправить его в отставку. Сообщение удалено во вторник, 3 марта.
Ранее на сайте ОАСК было опубликовано сообщение о том, что Гончарук просит суд запретить председателю Рады рассматривать вопрос о его отставке. Затем на правительственном портале опубликовали заявление с отрицанием подачи иска.
В течение некоторого времени после публикации сообщения сайт ОАСК не работал, а когда он снова стал доступен, новости об иске Гончарука уже не было.
Накануне стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 марта, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
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