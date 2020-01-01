Слуга народа проголосует за отставку Гончарука - СМИ

Фракция решила удовлетворить заявление Гончарука и поддержать его отставку, сообщили в руководстве СН.

Заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука будет удовлетворено. Соответствующее решения приняла фракция Слуга народа, со ссылкой на источник в руководстве СН сообщает РБК-Украина во вторник, 3 марта.

Как информирует источник издания, фракция проголосует за отставку Гончарука на завтрашнем заседании парламента.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал. Мы проголосовали фракцией удовлетворить это заявление", - сообщил источник.

Замглавы комитета по вопросам финансов Александр Дубинский подтвердил, что фракция решила удовлетворить заявление Гончарука об отставке.

"Он уже не премьер-министр. Его советник говорит, что это фейк, но информация висит на сайте административного окружного суда. Не имеет никакого значения, завтра в парламенте мы проголосуем его отставку. Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке", - сказал Дубинский.

Накануне стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 марта, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

СМИ назвали возможный состав нового Кабмина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet