Жену пациента с коронавирусом забрали в обсервацию из-за протестов соседей

Жильцы дома устроили протест против пребывания там женщины, поэтому ее пришлось забрать в обсервацию без медицинских на то причин. Ее местоположение не разглашают в целях безопасности.

Жена украинца, у которого обнаружили коронавирус Covid-19, была помещена в обсервацию в больницу после протестов ее соседей. Об этом сообщает Громадское во вторник, 3 марта.

"Мы женщину забрали. Она раздражена и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила заместительница директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Полищук подчеркнула, что "для отправления женщины на обсервацию нет медицинских показателей - это чисто социальные причины". Местоположение женщины не будут разглашать ради ее безопасности.

У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію у лікарню.



Медичних підстав для цього не було — вона перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест pic.twitter.com/Lhr7XhGPkA — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Ранее стало известно, что контактировавший с больным коронавирусом таможенник изолирован. Сотрудник таможни работал в перчатках и маске, но на всякий случай он самоизолировался на две недели.

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