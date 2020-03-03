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Жену пациента с коронавирусом забрали в обсервацию из-за протестов соседей

Комментариев: 1
Жильцы дома устроили протест против пребывания там женщины, поэтому ее пришлось забрать в обсервацию без медицинских на то причин. Ее местоположение не разглашают в целях безопасности.

Жена украинца, у которого обнаружили коронавирус Covid-19, была помещена в обсервацию в больницу после протестов ее соседей. Об этом сообщает Громадское во вторник, 3 марта.

"Мы женщину забрали. Она раздражена и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила заместительница директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Полищук подчеркнула, что "для отправления женщины на обсервацию нет медицинских показателей - это чисто социальные причины". Местоположение женщины не будут разглашать ради ее безопасности.

Ранее стало известно, что контактировавший с больным коронавирусом таможенник изолирован. Сотрудник таможни работал в перчатках и маске, но на всякий случай он самоизолировался на две недели.

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Теги: Черновцы, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    03.03.2020, 23:12
Оценка:  0
ЗовПрироды
Соседей тоже всех заберите. Они не должны разносить заразу. Соседей сразу лучше утилизировать так на всякий случай
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